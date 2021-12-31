Переговоры Путина и Байдена завершились

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается, телефонный разговор продлился 50 минут.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран начали переговоры.

Как отмечали в американской администрации, лидеры обсудят предстоящие в январе контакты делегаций по вопросам безопасности.

В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.