Переговоры Путина и Байдена завершились
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как отмечается, телефонный разговор продлился 50 минут.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран начали переговоры.
Как отмечали в американской администрации, лидеры обсудят предстоящие в январе контакты делегаций по вопросам безопасности.
В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.