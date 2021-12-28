В МИД России назвали фантастикой возможность США ограничить конвертацию рубля

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Возможность ограничить конвертацию рубля как национальной валюты — это что-то из разряда фантастики, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
В МИД России назвали фантастикой возможность США ограничить конвертацию рубля
  • globallookpress.com

В интервью РИА Новости он назвал маловероятным такой вариант развития событий. Биричевский отметил, что не может представить, каким образом такую операцию можно реализовать.

«Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики», — сказал собеседник издания.

Он также рассказал о работе России с партнёрами для снижения доли доллара в расчётах.

По словам Биричевского, сокращение использования доллара, смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала и увеличение доли взаимных платежей в нацвалютах — это ключевые элементы работы ведомств экономического блока и российского МИД.

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