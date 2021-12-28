В МИД России рассказали о работе с партнёрами для снижения доли доллара в расчётах

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Россия продолжает работу с партнёрами для снижения доли доллара в международных расчётах, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
В МИД России рассказали о работе с партнёрами для снижения доли доллара в расчётах
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«Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнёрами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчётах», — сказал он.

В интервью РИА Новости Биричевский отметил, что с рядом стран Россия уже переходит на взаиморасчёты в национальных валютах.

По его словам, сокращение использования доллара, смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала и увеличение доли взаимных платежей в нацвалютах — это ключевые элементы работы ведомств экономического блока и российского МИД.

Президент России Владимир Путин ранее выступил за сокращение использования доллара и евро при расчётах в ЕАЭС.

По его словам, это может способствовать организации импортозамещения и развитию высокотехнологичных отраслей.

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