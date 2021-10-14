Путин выступил за сокращение использования доллара и евро при расчётах в ЕАЭС

Санкции в отношении государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать их к использованию национальных валют и сокращению использования доллара и евро во взаимных расчётах, заявил президент России Владимир Путин.

«Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчётах», — цитирует РИА Новости слова Путина во время саммита ЕАЭС.

По его словам, это также может способствовать организации импортозамещения, развитию высокотехнологичных отраслей.

По его словам, санкции в отношении стран ЕАЭС используются, в том числе, как средство подрыва законных правительств путём создания социальных, экономических, политических проблем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на расширение санкционного списка ЕС в связи с ситуацией по Крыму.