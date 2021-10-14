МИД России пообещал ответить на расширение санкционного списка ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на расширение санкционного списка ЕС в связи с ситуацией по Крыму.

«Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Совет Евросоюза расширил список персональных санкций, добавив в него восемь физлиц «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.