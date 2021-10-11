ЕС расширил список санкций «за подрыв суверенитета Украины»

Совет Евросоюза расширил список персональных санкций, добавив в него восемь физлиц «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

«Совет решил наложить ограничительные меры ещё на восемь человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им», — сказано в заявлении Совета Евросоюза.

В список были включены в основном сотрудники судебных органов Крыма и Севастополя и служб безопасности, говорится в пресс-релизе.

На данный момент в перечне числятся 185 физлиц и 48 организаций.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.