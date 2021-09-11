Бывший посол США на Украине пригрозил России разрушительными для экономики санкциями

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Бывший посол США на Украине Джон Хёрбст пригрозил России «серьёзными санкциями» в случае «агрессии» в отношении украинской стороны. По словам американского дипломата, эти санкции «смогут просто разрушить» российскую экономику.
Бывший посол США на Украине пригрозил России разрушительными для экономики санкциями
  • Экс-посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст

«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой и её нельзя игнорировать. Если это произойдёт, я думаю, что США наложат очень серьёзные санкции на Россию, эти санкции смогут просто разрушить экономику России», — сказал Хёрбст на форуме YES Brainstorming, его выступление транслировал канал «Украина 24».

Он также предсказал «очень плохой прогноз» в случае «агрессии».

10 сентября украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

В Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление Зеленского, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.

10 сентября Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что такие комментарии «даже не заслуживают какого-то внимания», отметив, что видит в таких словах «отголоски КВН».

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