Лавров отреагировал на заявление Зеленского о возможности войны с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности войны с Россией.

Об этом министр заявил на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

По мнению Лаврова, такие комментарии «даже не заслуживают какого-то внимания».

Он отметил, что в России привыкли к подобным «огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь».

«Но я вижу здесь ещё отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоёвывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось», — заявил Лавров.

10 сентября Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

В Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление Зеленского, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.