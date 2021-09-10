Зеленский высказался о возможности полномасштабной войны с Россией
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, Зеленский, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, заявил: «Считаю, может быть».
Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.
«После этого никогда не будет существовать соседство России, Украины, Белоруссии», — отметил президент.
В июле экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян сравнил военные возможности России и Украины.