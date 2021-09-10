Зеленский высказался о возможности полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming высказался о возможности полномасштабной войны с Россией.

Как пишет ТАСС, Зеленский, отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, заявил: «Считаю, может быть».

Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

«После этого никогда не будет существовать соседство России, Украины, Белоруссии», — отметил президент.

В июле экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян сравнил военные возможности России и Украины.