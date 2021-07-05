На Украине оценили возможности Киева в случае конфликта с Россией
«Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем», — цитирует РИА Новости Мартиросяна.
По его словам, Россия и Украина — «как великан и карлик».
«Хвастаться, что у нас что-то есть — кого мы обманываем?» — добавил Мартиросян.
Он также добавил, что «на Украине появилось слишком много умных людей, которые с подхалимством говорят о любви к своей стране и ненависти к России».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом увеличение военной помощи и оборонных поставок.