На Украине оценили возможности Киева в случае конфликта с Россией

Экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян в эфире телеканала «НАШ» сравнил военные возможности России и Украины.

«Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем», — цитирует РИА Новости Мартиросяна.

По его словам, Россия и Украина — «как великан и карлик».

«Хвастаться, что у нас что-то есть — кого мы обманываем?» — добавил Мартиросян.

Он также добавил, что «на Украине появилось слишком много умных людей, которые с подхалимством говорят о любви к своей стране и ненависти к России».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом увеличение военной помощи и оборонных поставок.