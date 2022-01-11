«Информационная артподготовка»: в Кремле прокомментировали угрозы новых санкций США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы новых санкций со стороны США «артподготовкой» перед консультациями по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что подобные заявления не влияют на позицию российской делегации. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что угрозы не способствуют формированию конструктивной обстановки перед переговорами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию об угрозе новых санкций со стороны США «артподготовкой» перед консультациями по гарантиям безопасности.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что США могут запретить импорт в РФ бытовой техники, которая содержит американские комплектующие, представитель Кремля с иронией заметил, что в России, «слава богу, посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как и другие перечисленные предметы».

«Мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают повторять угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации... о том, что это могут быть за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — отметил Песков на брифинге.

Он подчеркнул, что «подобная артподготовка» не способна оказать влияние на позицию российской делегации, возглавляемую замглавы МИД Сергеем Рябковым и вооруженную тезисами президента Владимира Путина, «которые были четко сформулированы».

Вместе с тем Песков заметил, что подобные заявления не способствуют формированию конструктивной обстановки накануне консультаций.

«Тем не менее это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего в этом страшного не видим», — заключил он.

Комментируя первые результаты переговоров с США, Песков сообщил, что российская сторона пока не видит существенного повода для оптимизма. Он напомнил, что накануне Сергей Рябков оценил переговоры как открытые, субстантивные и прямые.

«Но это не процесс ради процесса, и это не то что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат, а по результату сказать нечего. Предстоит ещё несколько раундов, которые позволят создать более чёткую картину того, где мы находимся с американцами», — пояснил Песков.

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Отвечая на вопрос об обозримом сроке завершения переговоров, представитель Кремля сказал, что «чётких дедлайнов нет их никто не ставит», однако Россию «абсолютно не устроит бесконечное затягивание процесса».

«Есть вчерашний раунд, который дал основной срез картины, но не полный. Дополнено это будет буквально на днях, и после этого уже можно будет как-то понимать, в какую сторону и как двигаться, и будет ли смысл. Всё будет понятно после завершения следующих двух раундов», — рассказал Песков.

Он также уточнил, что в настоящее время нет готовности для разговора на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, подчеркнув, что «общая картина пока не составлена».

«Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат. Поводов для оптимизма пока не так много», — заключил Песков, отметив, что работа будет продолжена.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоялись накануне в Женеве и продлились около семи с половиной часов.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила встречу как конструктивную и деловую.

«Мы рассчитывали на конструктивный диалог, на изложение позиций, которое и состоялось. Кстати говоря, в этом мы были едины с американской делегацией, которая тоже сказала, что встреча была конструктивной, деловой и прошла в соответствующей деловой атмосфере», – сказала она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вместе с тем Захарова обратила внимание, что в США тут же начали звучать многочисленные комментарии аналитиков, политологов и комментаторов, «которые начали по-своему интерпретировать всё, что они не слышали».

Захарова подчеркнула, что Москва нацелена на достижение договоренностей по изложенным делегацией РФ предложениям.

«Не вижу повода для тревоги, и, пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда были пойманы на прямом вранье», — призвала представитель МИД.

Напомним, по итогам переговоров замглавы МИД России Сергей Рябков охарактеризовал их как глубокие и конкретные, при этом отметив, что главные вопросы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии. Он подчеркнул, что о дальнейших шагах и перспективах всей работы можно будет судить по итогам переговоров, которые предстоят в ближайшие дни.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы Вашингтону и руководству Североатлантического альянса. Документы, в частности, содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.