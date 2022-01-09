«Едем с чётко сформулированной задачей»: в МИД РФ рассказали о позиции России по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не поддастся давлению и не пойдёт на уступки в случае нежелания США воспринимать российскую позицию на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности. Замминистра высказал предположение, что диалог с Вашингтоном может ограничиться одной встречей, если США не выразят готовность обсуждать озабоченности российской стороны. Тем временем межведомственная делегация из России уже прибыла в Женеву.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах в Женеве высока вероятность того, что Россия столкнётся с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся. Он полностью исключил вероятность, что Россия пойдёт на уступки под воздействием угроз.

Рябков не исключил, что диалог с США по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, если Соединённые Штаты не продемонстрируют готовность обсуждать озабоченности российской стороны.

«Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с чётко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и всё», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Как отметил Рябков, у США, а особенно у их «группы поддержки в лице других натовских стран», не должно быть никаких иллюзий на этот счёт. Он добавил, что в случае отсутствия признаков готовности собеседников учесть приоритеты России диалог станет беспредметным.

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Напомним, что по итогам состоявшихся 7 декабря по видеосвязи переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена российская сторона заявила о заинтересованности в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений. Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам», — отмечали в Кремле.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы Вашингтону и руководству Североатлантического альянса. Среди прочего в документы были включены положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

В ходе второго за месяц разговора Путина и Байдена, который состоялся 30 декабря, лидеры подтвердили, что переговоры России и США состоятся сначала в Женеве 9—10 января, а затем в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января.

Днём 9 января стало известно, что российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США о гарантиях безопасности. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», вечером 9 января состоится первый раунд переговоров в узком составе, позднее встреча продолжится в более широком формате.

По словам Захаровой, Россия идёт на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал предположение, что НАТО в рамках предстоящих переговоров стоит здраво оценить деятельность альянса за последние десятилетия.

«Стоит объективно взглянуть на деятельность этой организации в последние 30 лет и согласиться с тем, что движение НАТО на восток никак не обеспечивает безопасность Европе, оно накаляет ситуацию и понижает уровень безопасности», — сказал Цеков в беседе с RT.

Он выразил уверенность, что в России нацелены на результат, который позволит сказать, что стороны пришли к соглашению, резко понизили уровень напряжённости и повысили уровень общей безопасности.

«Дело в том, что Европа и Америка привыкли к навязыванию своих установок, своих принципов. Пришёл период, когда они должны объективно взглянуть на ситуацию и согласиться с теми выводами, которые мы делаем», — полагает сенатор.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек придерживается мнения, что достижение соглашения на первом этапе переговоров маловероятно, поскольку, по мнению эксперта, «Вашингтону нужно демонстрировать свое доминирование в мире».

«Нам предложат какие-то незначительные уступки и устроят медиаистерику, если мы скажем, что этого недостаточно. Но наша позиция незыблема, потому что нас вынудили к этому», — полагает Бальбек.

По его словам, США придётся убедиться в том, что «забалтывание», санкции и угрозы на позицию России подействовать не способны.