Белый дом готов достичь согласия с Россией по вопросу неразмещения ракет США на Украине
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«Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем. Как сказал президент Байден президенту Путину, у США нет намерений так поступать. Так что это один из вопросов, где мы, возможно, придём к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», — сказал он во время брифинга, его слова приводит РИА Новости.
В декабре Владимир Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.
Тогда он подчеркнул, что в противном случае Россия должна будет «что-то подобное создать в отношении тех, кто ей так угрожает».
Президент России также отмечал, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи — десяти минут.