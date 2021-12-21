Путин: подлётное время ракет сократится при размещении инфраструктуры НАТО на Украине

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При появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи-десяти минут, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Путин: подлётное время ракет сократится при размещении инфраструктуры НАТО на Украине
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи-десяти минут», — заявил Путин.

При размещении гиперзвукового оружия на Украине подлётное время сократится до пяти минут, добавил он.

7 декабря в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.

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