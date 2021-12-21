Путин: подлётное время ракет сократится при размещении инфраструктуры НАТО на Украине
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию.
«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до семи-десяти минут», — заявил Путин.
При размещении гиперзвукового оружия на Украине подлётное время сократится до пяти минут, добавил он.
7 декабря в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.