Постпред США при НАТО высказалась о переговорах с Россией по вопросу расширения альянса

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Постпред США при НАТО Джулианн Смит в интервью CNN заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией касательно расширения Североатлантического альянса.
Постпред США при НАТО высказалась о переговорах с Россией по вопросу расширения альянса
  • © AP Photo/Olivier Matthys

«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», — отметила она.

Также Смит заявила, что решения по поводу расширения НАТО по-прежнему будут приниматься альянсом и соответствующей страной.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.

Источник, близкий к переговорам между США и Россией,  сообщил, что представители Вашингтона по итогам переговоров в Женеве пообещали российской стороне предоставить на следующей неделе ответ по предложениям о гарантиях безопасности в письменном виде.

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