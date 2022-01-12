В Минобороны заявили о критически низком уровне отношений между Россией и НАТО

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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что отношения между Россией и НАТО находятся на критически низком уровне.
В Минобороны заявили о критически низком уровне отношений между Россией и НАТО
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«Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне», — сказал Фомин в рамках заседания Совета Россия — НАТО.

Он пояснил, что это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развёртывания очередной гонки вооружений и полной деградации архитектуры безопасности в Европе.

Он также отметил, что российская сторона неоднократно предлагала Североатлантическому альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки, но со стороны НАТО данные инициативы были проигнорированы. 

Ранее в Минобороны России заявили, что все предложения Москвы доведены до Совета Россия — НАТО и находятся на столе переговоров.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) сообщила, что ряд ключевых предложений Москвы по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми для Запада.

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