В Минобороны заявили о критически низком уровне отношений между Россией и НАТО

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что отношения между Россией и НАТО находятся на критически низком уровне.

«Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне», — сказал Фомин в рамках заседания Совета Россия — НАТО.

Он пояснил, что это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развёртывания очередной гонки вооружений и полной деградации архитектуры безопасности в Европе.

Он также отметил, что российская сторона неоднократно предлагала Североатлантическому альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки, но со стороны НАТО данные инициативы были проигнорированы.

Ранее в Минобороны России заявили, что все предложения Москвы доведены до Совета Россия — НАТО и находятся на столе переговоров.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) сообщила, что ряд ключевых предложений Москвы по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми для Запада.