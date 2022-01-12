Минобороны: предложения России для НАТО находятся на столе переговоров

В Минобороны России заявили, что все предложения Москвы доведены до Совета Россия — НАТО и находятся на столе переговоров.

Об этом в министерстве сообщили по итогам заседания в Брюсселе Совета Россия — НАТО.

«Все предложения доведены до Совета Россия — НАТО и находятся на столе переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение, с тем чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для России.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что страны НАТО надеются на новую встречу с Россией в скором времени для «более глубоких» дискуссий по вопросам безопасности.