НАТО надеется на новую встречу с Россией для более глубоких дискуссий по безопасности

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Страны НАТО надеются на новую встречу с Россией в скором времени для «более глубоких» дискуссий по вопросам безопасности. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
НАТО надеется на новую встречу с Россией для более глубоких дискуссий по безопасности
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости

В ходе пресс-конференции Шерман рассказала, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на открытии заседания Совета Россия — НАТО выразил надежду на то, что подобное мероприятие вскоре снова проведут «для более глубоких дискуссий» по тем областям, в которых стороны могут достичь прогресса в укреплении безопасности.

Ранее сообщалось, что Столтенберг заявил о готовности провести серию встреч с Россией, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

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