НАТО надеется на новую встречу с Россией для более глубоких дискуссий по безопасности
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
В ходе пресс-конференции Шерман рассказала, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на открытии заседания Совета Россия — НАТО выразил надежду на то, что подобное мероприятие вскоре снова проведут «для более глубоких дискуссий» по тем областям, в которых стороны могут достичь прогресса в укреплении безопасности.
Ранее сообщалось, что Столтенберг заявил о готовности провести серию встреч с Россией, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.