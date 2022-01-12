НАТО надеется на новую встречу с Россией для более глубоких дискуссий по безопасности

Страны НАТО надеются на новую встречу с Россией в скором времени для «более глубоких» дискуссий по вопросам безопасности. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Об этом сообщило РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Шерман рассказала, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на открытии заседания Совета Россия — НАТО выразил надежду на то, что подобное мероприятие вскоре снова проведут «для более глубоких дискуссий» по тем областям, в которых стороны могут достичь прогресса в укреплении безопасности.

Ранее сообщалось, что Столтенберг заявил о готовности провести серию встреч с Россией, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.