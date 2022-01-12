НАТО заявило о готовности провести встречи с Россией по ограничениям ракетных вооружений
- AP
Об этом информирует ТАСС.
«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе», — рассказал Столтенберг.
Он пояснил, что российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу.
«Но я приветствую, что есть готовность к диалогу», — заключил генсек НАТО.
Ранее генсек Североатлантического альянса назвал дискуссию на Совете Россия — НАТО в Брюсселе непростой.
По его словам, альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.