НАТО заявило о готовности провести встречи с Россией по ограничениям ракетных вооружений

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил о готовности провести серию встреч с Россией, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.
НАТО заявило о готовности провести встречи с Россией по ограничениям ракетных вооружений
  • AP

Об этом информирует ТАСС.

«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе», — рассказал Столтенберг.

Он пояснил, что российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу.

«Но я приветствую, что есть готовность к диалогу», — заключил генсек НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса назвал дискуссию на Совете Россия — НАТО в Брюсселе непростой.

По его словам, альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО. 

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