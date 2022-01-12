НАТО заявило о готовности провести встречи с Россией по ограничениям ракетных вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил о готовности провести серию встреч с Россией, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

AP