Шерман: ряд предложений России по европейской безопасности неприемлемы

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) заявила, что ряд ключевых предложений Москвы по гарантиям безопасности в Европе являются неприемлемыми для Запада.

Она отметила, что на встрече замглавы МИД России Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин «много говорили и поделились предложениями и взглядами России на европейскую безопасность и будущее НАТО».

«США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах… в том числе когда речь идет о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными», — приводит ТАСС её слова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.

Он также заявил, что альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.