Шерман: ряд предложений России по европейской безопасности неприемлемы
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Она отметила, что на встрече замглавы МИД России Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин «много говорили и поделились предложениями и взглядами России на европейскую безопасность и будущее НАТО».
«США и наши союзники по НАТО были едины в наших ответах… в том числе когда речь идет о некоторых ключевых российских предложениях, которые просто являются непроходными», — приводит ТАСС её слова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.
Он также заявил, что альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.