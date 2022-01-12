Минобороны: игнорирование НАТО инициатив России создаёт предпосылки конфликтов

В Минобороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив Москвы по деэскалации создаёт предпосылки конфликтов.

Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создаёт предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны России заявили, что все предложения Москвы доведены до Совета Россия — НАТО и находятся на столе переговоров.