Минобороны: игнорирование НАТО инициатив России создаёт предпосылки конфликтов
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Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе.
«Было указано, что российская сторона неоднократно предлагала альянсу принять меры по деэскалации обстановки. Со стороны альянса российские инициативы были проигнорированы. Это создаёт предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», — говорится в сообщении.
Также в Минобороны России заявили, что все предложения Москвы доведены до Совета Россия — НАТО и находятся на столе переговоров.