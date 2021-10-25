Антонов заявил, что России и США предстоит «непростой разговор» по РСМД

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США и России предстоит «непростой разговор» по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), но диалог важен для недопущения гонки вооружений в этой сфере. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что России и США предстоит «непростой разговор» по РСМД
  • AP
  • © Ivan Sekretarev

Его заявление опубликовано в Facebook российского посольства.

«Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара», — заявил Антонов.

Посол также отметил важность переговоров между Россией и США по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам, «с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи».

Ранее Антонов подчеркнул, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дал «первые ростки позитива» в отношениях между странами.

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