Антонов заявил, что России и США предстоит «непростой разговор» по РСМД

США и России предстоит «непростой разговор» по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), но диалог важен для недопущения гонки вооружений в этой сфере. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Его заявление опубликовано в Facebook российского посольства.

«Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара», — заявил Антонов.

Посол также отметил важность переговоров между Россией и США по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам, «с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи».

Ранее Антонов подчеркнул, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дал «первые ростки позитива» в отношениях между странами.