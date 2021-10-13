Антонов рассказал о влиянии итогов женевского саммита на отношения России и США

Короткая ссылка
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дал «первые ростки позитива» в отношениях между странами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов рассказал о влиянии итогов женевского саммита на отношения России и США
  • AP
  • © Patrick Semansky

«По итогам женевского саммита в диалоге Москвы и Вашингтона появились пусть и скромные, но первые ростки позитива... Встреча президентов позволила наметить выходы из опасного тупика в двусторонних связях», — приводятся слова российского дипломата с открытия годового собрания Американо-Российского делового совета на странице дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, прежде всего имеется в виду возобновление диалога между Россией и США по стратегической стабильности, который, как отметил дипломат, всегда был «барометром общего состояния российско-американских отношений». Он напомнил, что второй раунд консультаций прошёл в Женеве 30 сентября.

«Достигнуто понимание, что цель стратдиалога — определить параметры архитектуры контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ. Сформированы две рабочие группы», — отметил российский посол в Вашингтоне.

Делегации обсудили принципы и задачи будущего контроля над вооружениями, а также потенциалы и действия, способные иметь стратегический эффект.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина оказала позитивное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить