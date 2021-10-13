Антонов рассказал о влиянии итогов женевского саммита на отношения России и США

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве дал «первые ростки позитива» в отношениях между странами, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«По итогам женевского саммита в диалоге Москвы и Вашингтона появились пусть и скромные, но первые ростки позитива... Встреча президентов позволила наметить выходы из опасного тупика в двусторонних связях», — приводятся слова российского дипломата с открытия годового собрания Американо-Российского делового совета на странице дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, прежде всего имеется в виду возобновление диалога между Россией и США по стратегической стабильности, который, как отметил дипломат, всегда был «барометром общего состояния российско-американских отношений». Он напомнил, что второй раунд консультаций прошёл в Женеве 30 сентября.

«Достигнуто понимание, что цель стратдиалога — определить параметры архитектуры контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ. Сформированы две рабочие группы», — отметил российский посол в Вашингтоне.

Делегации обсудили принципы и задачи будущего контроля над вооружениями, а также потенциалы и действия, способные иметь стратегический эффект.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина оказала позитивное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.