«Не такая уж безумная идея»: почему в ЕС предложили создать новую архитектуру безопасности в Европе

Европейскую структуру безопасности стоит пересмотреть, но переговорный процесс на эту тему необходимо трансформировать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, этот диалог — «не такая уж безумная идея», и его можно организовать так, чтобы «это было выгодно для всех». По мнению экспертов, выступая с подобными инициативами, Боррель действует в интересах США и пытается затянуть процесс переговоров по безопасности, опасаясь реакции Москвы из-за неготовности Запада прийти к консенсусу.

ЕС согласен с идеей о том, что европейскую структуру безопасности стоит пересмотреть, но переговорный процесс на эту тему нуждается в трансформации. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

«Пересмотр архитектуры европейской безопасности — не такая уж безумная идея. Это можно сделать таким образом, чтобы это было выгодно для всех. И если дело в этом, если Россия преследует такую цель, то повестку следует изменить, а также увеличить количество субъектов процесса пересмотра системы безопасности», — сказал глава европейской дипломатии.

Напомним, в середине декабря Россия направила США и НАТО проекты двух документов по безопасности. В них говорится, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения блока, в том числе за счёт бывших республик СССР. Эти документы обсуждались на переговорах Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ. Однако после обсуждений ни Соединённые Штаты, ни Североатлантический альянс пока не предоставили российской стороне письменного ответа на её предложения.

Тем не менее, по словам Борреля, пересмотр архитектуры европейской безопасности уместен, поскольку Хельсинские соглашения, касающиеся безопасности и сотрудничества в Европе, «были заключены уже очень давно, в 1975 году».

«С того времени произошло много событий. Например, Советского Союза уже не существует», — добавил глава европейский дипломатии.

Как сказал Боррель, в Евросоюзе продолжат обсуждать инициативы объединения относительно пересмотра системы безопасности в Европе вплоть до заседания Совета ЕС по иностранным делам, намеченного на 24 января.

«Мы должны представить какие-то предложения. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости пересмотреть архитектуру европейской безопасности», — добавил он.

Вместе с тем Жозеп Боррель не преминул напомнить, что ЕС продолжает работу над подготовкой антироссийских санкций «на всякий случай».

«Хотя имеющиеся у нас разведывательные данные заставляют нас поверить, что, поскольку переговоры продолжаются и поскольку развёртывание Россией военного контингента пока не завершено — а оно ещё не завершено, — возможность массированного нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием», — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Евросоюз может самостоятельно или совместно с США сформулировать ответы на вопросы РФ по гарантиям безопасности.

«Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, они участвуют в этом процессе — и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, а уже насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником этих переговоров — это тоже вопрос, который можно рассматривать. Но он не является принципиальным, нам главное — получить ответы», — подчеркнул он.

Напомним, последнее время Запад регулярно пугает мировое сообщество сообщениями о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Москва неоднократно отрицала такого рода обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабрьском интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал подобные слухи «пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости», подчеркнув, что РФ не представляет ни для кого угрозы.

Гибкая позиция

Стоит отметить, что заявление Борреля о возможности пересмотра архитектуры европейской безопасности прозвучало после ряда его же критических замечаний в адрес предложений России по гарантиям безопасности в Европе.

Так, 9 января 2022 года, накануне переговоров России и США в Женеве по этому вопросу, Боррель в личном блоге на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), написал, что российское руководство, якобы «намеренно исключив любое упоминание о ЕС» из проектов договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, «похоже, собирается повернуть время вспять, к эпохе логики холодной войны».

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«Российские предложения действительно отражают позицию властей страны, стремящихся откатить назад процесс развития, произошедший с 1990 года, в ущерб европейскому единству и в нарушение независимости и суверенитета бывших советских республик. Такой способ разграничения сфер влияния в 2022 году неприемлем», — заявил Боррель.

Кроме того, он подчеркнул, что ЕС должен чётко дать понять, что «без европейцев европейская безопасность обсуждаться не будет».

Позднее глава МИД России Сергей Лавров отметил в программе «Большая игра» на «Первом канале», что ранее Евросоюз не участвовал в переговорах Россия — НАТО.

«Поэтому, когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз, — во-первых, Евросоюз сам себя на задворки отправил, на задворки темы европейской безопасности», — сказал министр.

Лавров также отметил, что в Москве с пониманием относятся к европейским инициативам, касающимся стратегической автономии, но понимают и то, что «Евросоюзу никто ничего не разрешит», потому что все решения будут приниматься только через НАТО.

«Американцы уже сделали всё для того, чтобы их послушная группа поддержки и в НАТО, и в Евросоюзе вывела весь этот процесс на то, что НАТО — это опора безопасности, в том числе для Евросоюза», — пояснил российский министр.

Глава МИД России Сергей Лавров

AP

После этого 15 января на сайте внешнеполитической службы ЕС было опубликовано сообщение о переговорах Борреля с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в котором отмечалось, что стороны отвергли российскую инициативу «по восстановлению сфер влияния в Европе».

При этом, как говорится в заявлении, Брюссель и Вашингтон по-прежнему открыты для диалога с Москвой, однако «ни в коем случае не в ущерб свободе, суверенитету и независимости членов трансатлантического сообщества и их партнёров».

«Играет на стороне США»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, сейчас риторика Борреля относительно переговоров Запада с Россией по поводу гарантий безопасности заметно смягчилась, поскольку изменилась и позиция США по этому вопросу.

«Вашингтон изначально рассчитывал на то, что он вообще ничего обсуждать с Москвой не будет, а просто выставит свой контур ультиматумов, в том числе в виде санкций, и Россия пойдёт на попятную. Но РФ на попятную не пошла, и Соединённые Штаты уже не имеют возможности просто отвергнуть с порога российские предложения», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как подчеркнул Евстафьев, такое резкое изменение в риторике Борреля лишний раз доказывает, что Евросоюз и его чиновники «светят исключительно отражённым светом евроатлантизма».

«Изменилась окраска заявлений Соединённых Штатов — с некоторой задержкой меняется и позиция еврочиновничества, включая Борреля», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, заявления главы евродипломатии о намерениях ЕС участвовать в переговорах, касающихся архитектуры безопасности в Европе, сразу же наталкивают на мысль, что у Европейского союза нет оснований претендовать на какую-либо роль в таком диалоге.

«ЕС не является субъектом политики безопасности в Европе, этот союз — объект натовской безопасности, причём под влиянием США. Поэтому, когда ЕС докажет, что у него есть потенциал участия в политике в области безопасности Европы, тогда, конечно, Москва сможет попробовать эффективно обсудить какие-либо вопросы в этой плоскости с Брюсселем», — сказал Евстафьев.

При этом сам Боррель всё это прекрасно осознаёт, но «играет на стороне США», считает аналитик.

«Соединённые Штаты хотят взять стратегическую паузу в переговорах с Россией. Таким образом Вашингтон стремится всячески нивелировать значение предложений России по безопасности в отношениях между США, НАТО и РФ. Кроме того, так американцы хотят размыть ответственность за своё решение, фактически за свой отказ», — полагает аналитик.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, заявлениями о том, что переговоры по безопасности в Европе нужно трансформировать, Боррель пытается «замылить суть предложений, сделанных Россией».

Флаг ЕС

AFP

© FREDERICK FLORIN

«Непонятно, для чего увеличивать число переговорщиков, если мы не можем достигнуть консенсуса на уровне Россия — США и НАТО. Этим данный диалог можно будет лишь превратить в бесконечный процесс без достижения конкретного результата», — заявил эксперт в комментарии RT.

Данюк также считает, что за счёт сомнительных инициатив ЕС пытается продемонстрировать свою субъектность, которой на самом деле не обладает.

«На деле Европа в сфере безопасности полностью зависит от НАТО, в котором главенствующую роль играют США», — отметил аналитик.

Значительно смягчившуюся риторику главы европейской дипломатии Данюк объяснил тем, что в ЕС опасаются военно-технического ответа России в случае, если Запад уже письменно и окончательно откажется от предложенных гарантий безопасности.

«Этим Брюссель показывает свой страх перед возможной реакцией Москвы на неготовность западных стран идти на компромисс», — заключил аналитик.