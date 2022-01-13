Лавров назвал эмоциональной и не очень вежливой реакцию Борреля на переговоры по гарантиям

Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ЕС сам себя отправил на «задворки» темы безопасности в Европе.

«Когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз — во-первых, Евросоюз сам себя отправил на задворки темы европейской безопасности», — сказал министр в эфире Первого канала.

Лавров пояснил, что, несмотря на заявление чиновников ЕС, Евросоюзу «никто ничего не разрешит», решения будут проводиться через НАТО.

«И американцы уже сделали всё, чтобы их послушная группа поддержки и в НАТО, и в Евросоюзе вывела весь этот процесс на то, что НАТО — это опора безопасности, в том числе для Евросоюза», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Как ранее заявил Жозеп Боррель, требования России о нерасширении НАТО столкнулись с «конкретным отказом», а европейцы разделяют эту позицию.

Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности на переговорах 10 января с США в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.