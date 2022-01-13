Боррель заявил, что Россия получила «конкретный отказ» на свои требования к НАТО

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Требования России о нерасширении НАТО столкнулись с «конкретным отказом», европейцы разделяют эту позицию, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Россия получила «конкретный отказ» на свои требования к НАТО
  • AP

«Речь идёт об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом. Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определённых решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенные государства. Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть четко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности на переговорах 10 января с США в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

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