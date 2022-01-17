В сфере влияния: как США и ЕС намерены выстраивать политику в отношении России

Евросоюз и Соединённые Штаты будут выступать «единым трансатлантическим фронтом» при формировании политики в отношении России. Об этом в ходе телефонного разговора договорились глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Говоря о ситуации вокруг Украины, они заявили о тесной координации на самом высоком уровне по этому вопросу. По мнению экспертов, Вашингтон нашёл предлог, который позволит вернуть Европу в русло американской внешней политики.

США и Евросоюз будут выступать «единым трансатлантическим фронтом» в рамках своей политики в отношении России. Об этом в ходе телефонного разговора заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщается в релизе внешнеполитической службы ЕС, беседа дипломатов была посвящена последним событиям вокруг Украины.

«Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации между США и ЕС по этому и другим вопросам, являя собой мощный, чётко обозначенный и единый трансатлантический фронт», — говорится в заявлении.

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Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, координация между Вашингтоном и Брюсселем по российско-украинскому вопросу продолжается на самом высоком уровне. При этом, как говорится в заявлении, «ЕС и США по-прежнему открыты для диалога с Россией, но ни в коем случае не в ущерб свободе, суверенитету и независимости членов трансатлантического сообщества и их партнёров и не в ущерб следованию основополагающим ценностям и соответствующим международным обязательствам».

Короткий пресс-релиз о разговоре Блинкена и Борреля опубликовал и Госдеп. В нём говорится, что главы дипломатии обсуждали «продолжающиеся действия России по наращиванию военного присутствия на Украине и вблизи Украины».

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины чревата стремительными, суровыми и скоординированными последствиями», — сообщили в Госдепе.

Информационное давление

Уже несколько месяцев руководство ряда стран Запада и СМИ последовательно нагнетают обстановку вокруг Украины, заявляя об «агрессии», которую якобы планирует против неё Россия и для осуществления которой стягивает войска к границе.

В своих материалах западные газеты и телеканалы опираются на заявления анонимных источников и некие разведданные, согласно которым, «вторжение» должно состояться в январе или феврале 2022 года. Некоторые СМИ, например немецкая газета Bild и американская The Washington Post, даже публиковали карты со схемами предполагаемого нападения.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен

AP

© Jonathan Ernst

В Москве неоднократно опровергали наличие у России подобных планов. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в конце ноября 2021 года заявил, что главный источник информационной кампании о «вторжении» — Госдепартамент США.

«Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединённых Штатов Америки, с тем чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», — сказал глава СВР.

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На фоне этой информационной кампании в начале декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Тогда в Кремле отметили, что президент обратил внимание американского коллеги на то, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у рубежей РФ.

В связи с этим Путин подчеркнул, что Москва «серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений».

Позднее МИД РФ представил два проекта документов по таким гарантиям — для США и для НАТО. Переговоры по этим предложениям прошли 10 января в Женеве с представителями Вашингтона, 12 января в Брюсселе — с делегацией Североатлантического альянса, и 13 января в Вене состоялись консультации по безопасности в рамках ОБСЕ.

Европейская политика

После этой серии переговоров главы МИД и министры обороны стран — членов ЕС собрались на неформальную встречу во французском Бресте, которая прошла 14 января.

По данным немецкого издания Deutsche Welle, участники встречи согласовали единый подход по отношению к России, основанный на десяти пунктах, в числе которых — разработка новых санкций ЕС против Москвы, которая должна вестись при участии США.

Вместе с тем некоторые главы МИД европейских стран после встречи отдельно озвучили свою позицию по отношению к РФ. Так, министр иностранных дел Франции, которая сейчас председательствует в ЕС, Жан-Ив Ле Дриан заявил: «Наша задача — сдерживание России. Мы полны общей решимости действовать».

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Legion-Media

© Marcin Rogozinski

По словам ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, коллективный Запад выступает против России всё более сплочённым фронтом.

«Сама постановка вопроса об угрозе членам трансатлантического сообщества со стороны РФ выглядит по меньшей мере нелепо. Разговоры о том, что русские танки завтра будут ломиться в эти страны, — это пережитки холодной войны, которые, к сожалению, достаются опять из ящиков и используются для сдерживания и выдавливания России из пространства влияния, в частности из сферы энергетики и политики безопасности», — подчеркнул собеседник RT.

При этом вопрос некой угрозы для Украины, которая якобы заботит европейских политиков, — лишь предлог для проведения политики сдерживания РФ, добавил Камкин.

«Контекст намного шире, чем та же Украина, ведь речь идёт о противостоянии на глобальном уровне, которое характеризуется крайней степенью неприятия позиции России со стороны европейских и особенно американских партнёров. На фоне переговоров в Женеве беседа Блинкена и Борреля говорит о том, что они сверяют часы и готовят России совместный ответ», — считает политолог.

В свою очередь, эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков отметил, что США давно были озабочены тем, что партнёры в ЕС пытаются вести свою игру, часто в отрыве от американского стратегического курса. Теперь же Вашингтону удалось создать предлог, под которым Европа будет возвращена к этому курсу, пояснил эксперт в комментарии RT.

«Теперь смысл такой: европейцы должны придерживаться стратегического курса США. Вашингтон объявляет геополитическое соперничество с Россией и Китаем, в котором европейцы должны его поддерживать. В этом плане развивается партнёрство между НАТО и ЕС. А поскольку в области безопасности и обороны главенствует именно Североатлантический альянс, Жозеп Боррель уже заявил, что в оборонных проектах ЕС будет следовать особому партнёрству с НАТО — фактически с США», — отметил Ермаков.

К тому же сейчас ЕС не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику из-за перемен в крупнейших странах союза, добавил аналитик.

«Идёт внутриевропейская борьба за лидерство, в основном между Германией и Францией. При этом во Франции сейчас сложная внутриполитическая ситуация накануне выборов, а в Германии она осложнилась уже после выборов из-за распределения серьёзных политических полномочий в стране. Это, конечно, усложняет выработку единой политики в Европе», — пояснил Ермаков.

Европа не в состоянии отвергнуть навязываемое лидерство США, а разговоры о «трансатлантизме» представляют собой своеобразный компромисс по этому вопросу, добавил эксперт.

«Есть разные взгляды на то, как Европе выстраивать политику в отношении России, но она будет вестись в треугольнике «Вашингтон — Брюссель — Москва». Причём Брюссель будет всё время оглядываться на Вашингтон и пытаться заверить его, что даже европейский поиск каких-либо развязок в отношениях с Москвой не будет угрожать политике США», — заключил собеседник RT.