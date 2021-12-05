Газета Bild опубликовала схему готовящегося «нападения» России на Украину

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники опубликовала схему возможного «нападения» на Украину, якобы готовящегося Россией.

Согласно информации источников газеты в НАТО и украинской военной разведке, наступление произойдёт в конце января — начале февраля 2022 года.

Как отмечает Bild, рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

В первом сценарии речь идёт об одновременной атаке с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР.

Второй сценарий, по данным издания, подразумевает три фазы: нападение на юг Украины, на северо-восток Украины и наступление на Киев с севера.

Как пишет газета, в итоге Россия «рассчитывает занять около двух третей украинской территории».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.

По её словам, в Соединённых Штатах проводят «спецоперацию по нагнетанию обстановки» вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.