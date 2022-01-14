Генсек НАТО Столтенберг: альянс не пойдёт на компромиссы по размещению войск на востоке

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Североатлантический альянс не пойдёт на компромиссы в вопросах расширения организации и размещения войск на востоке, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире «Польского радио».
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не пойдёт на компромиссы по размещению войск на востоке
  • AP

«Мы... должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдём ни на какие компромиссы», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что каждая страна имеет право на членство в альянсе, и напомнил о праве НАТО на защиту всех союзников, включая размещение войск в восточной части. 

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.

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