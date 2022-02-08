Путин рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс

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В случае принятия Украины в НАТО, и её попытки захватить Крым военным путём, страны Европы автоматически будут втянуты в войну, заявил президент России Владимир Путин.
Путин рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс
  • globallookpress.com
  • © Wu Wei/ZUMAPRESS.com

«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, победителей в таком конфликте не будет.

Он добавил, что не хочет такого развития событий, также как и Макрон.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов Путина и Макрона.

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