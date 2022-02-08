Путин: Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище

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Россия готова предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия готова предоставить Порошенко политическое убежище
  • AFP
  • © THIBAULT CAMUS

«Когда господин Порошенко был ещё президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

По его словам, в то время Порошенко «иронизировал» по поводу этого вопроса.

Президент России заявил, что подтверждает это предложение, несмотря на наличие расхождений.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов Путина и Макрона.

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