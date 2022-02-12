В Кремле подтвердили данные о телефонных переговорах Путина и Макрона
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.
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«Да, разговор состоялся», — сообщил Песков агентству Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Путин и Макрон провели телефонные переговоры.
Лидеры двух стран обсуждали ситуацию вокруг Украины.
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