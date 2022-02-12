Путин и Макрон обсудили спекуляции вокруг якобы планов России по «вторжению» на Украину

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили спекуляции вокруг якобы планов России по «вторжению» на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, под аккомпанемент которых идёт масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе», — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что искренний диалог «несовместим с эскалацией» вокруг Украины.

Вечером 12 февраля стало известно, что Путин и Макрон провели телефонные переговоры.