«Радовались речи президента»: RT после обращения Путина пообщался с очевидцами трагедии в одесском Доме профсоюзов

Президент России Владимир Путин пообещал найти и предать суду виновных в трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом он сообщил в своей речи, посвящённой признанию независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. По словам главы государства, России известны имена тех, кто участвовал в поджоге здания и стрелял по мирным протестующим в Одессе. Очевидцы трагедии в беседе с RT поделились своими впечатлениями после заявления президента.

Президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении, посвящённом признанию независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, заявил, что Москва покарает преступников, по чьей вине погибли мирные протестующие в Доме профсоюзов в Одессе.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать: найти и предать суду», — сказал президент.

2 мая 2014 года украинские радикалы заблокировали сторонников «антимайдана» в одесском Доме профсоюзов и подожгли здание. Тех, кто смог выбраться, на улице добивали и расстреливали, не подпуская к ним медиков. В результате трагедии погибли 48 человек, более 200 человек пострадали.

Массовое убийство людей

Два года назад RT рассказал об участнике тех событий, 54-летнем Юрии Диденко. Вместе с сыном Ярославом и другом семьи 30-летним Владимиром Брыгарем он приехал из Овидиополя в Одессу, чтобы оказать сопротивление сторонникам «евромайдана». По словам жены Юрия Оксаны Диденко, после столкновений в Харькове между ультрас и сторонниками федерализации стало известно, что радикалы приедут в Одессу. Жители города решили выйти на протест.

© Фото из личного архива

«Как мы могли в своём родном городе допустить, чтобы людей с георгиевскими ленточками, которые носили наши деды во время Великой Отечественной войны, убивали какие-то уроды? Мы не могли спокойно смотреть на такой беспредел, поэтому муж и сын вышли на защиту города. И если сейчас всё вернуть назад, наши мужчины поступили бы так же», — рассказывала RT Оксана.

Юрий оказался заблокирован в Доме профсоюзов. Когда он попытался выбраться из горящего здания, на лестнице его начали добивать ультрас. После одного из ударов он упал на этаж ниже, где был сотрудник МЧС, который вывел его на улицу. У Юрия были переломы рук, ожоги по всему телу, а также пробитая голова. Позже к нему в больницу вновь пытались прорваться радикалы, но медики не дали им устроить расправу.

Ярослава вывезли в автозаке из ТЦ «Афина» с Греческой площади в РОВД Белгородского района. Владимир Брыгарь погиб от огнестрельного ранения. У него осталась беременная жена и трое детей.

После трагедии в Доме профсоюзов Диденко в срочном порядке уехали с Украины в Россию. Семь лет они не могли оформить российское гражданство. RT совместно с МВД в рамках проекта «Не один на один» помог семье получить паспорта РФ.

По словам Оксаны, за восемь лет, прошедших с момента трагедии, украинские власти не привлекли к ответственности ни одного виновного в гибели людей в Одессе. В 2015 году родственники погибших и пострадавшие в Доме профсоюзов подали коллективный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). К его рассмотрению приступили в начале февраля.

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«Подана 31 жалоба, их объединили. И только сейчас, спустя семь лет, началось рассмотрение иска, — рассказывает Оксана. — Но это просто наши жалобы, а расследования, после которого кого-то бы привлекли к ответственности, до сих пор нет. На Украине дело переведено в разряд самоубийства. Вроде как люди сами себя подожгли. При этом виновные в трагедии считаются на Украине героями, которые убрали людей, мешающих идти им в Европу. Там до такой степени уверены в своей безнаказанности и уверили общество в том, что это нормально, что не понимают, зачем вообще расследовать это дело. А это массовое убийство людей, за которое никто не понёс наказание».

Оксана высказала надежду, что после заявления президента виновные будут привлечены к ответственности.

«Конечно, слова Владимира Владимировича о том, что он знает поимённо всех виновных, нас шокировали, — делится впечатлениями Оксана. — Мы знаем, что в России расследуют это дело, но что знают виновных — этого мы даже не предполагали. В любом случае мы здесь, мы в России и готовы помочь. Мы живые свидетели этой трагедии, и всё о ней знаем. В соцсетях вчера все друзья радовались речи президента и его решению. И большое спасибо, что в этот день он вспомнил о нас. Мы знаем, что Владимир Владимирович не кидает слов на ветер. Мы убедились в этом за все годы его правления и знаем, что каждое его слово имеет очень большое вес. Мы понимаем, что, если он так сказал, значит, делается конкретная работа в этом направлении и очень этому рады».

Воспряли духом

Елена А. тоже была вынуждена бежать из Одессы после событий 2 мая. В тот день она находилась на Греческой площади в рядах «антимайдановцев», а ранее собирала и отвозила подписи за проведение референдума.

© Фото из личного архива

Против неё на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Вместе с дочерью Катей они переехали жить в Россию. Длительное время семья жила в статусе беженцев.

После запроса RT в МВД Елене и Кате помогли оформить российское гражданство. Сейчас женщина работает волонтёром в красной зоне 3-го инфекционного отделения ФГБУ ФЦК ВМТ ФМБА России №119 — ухаживает за пациентами.

Недавно за вклад и бескорыстную помощь в организацию акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ она получила благодарственное письмо от правительства города Москвы.

«Описать эмоции после вчерашнего выступления Владимира Владимировича сложно, — рассказывает Елена. — Я легла спать в четыре утра, поспала два часа, но поднялась на работу бодрая. Ухаживаю сейчас за пациентами в красной зоне. Представляете, как мы воспряли духом после заявления президента? Мы верим Владимиру Владимировичу, что справедливость восторжествует и преступники будут наказаны. В 2014 году СК РФ возбудил несколько уголовных дел по событиям 2 мая, так как среди пострадавших был россиянин. Насколько мне известно, после заявления президента многие виновные уже сели на чемоданы и быстро уезжают из Одессы. Но у нас есть списки, кто участвовал, когда, кто за кем стоит. Есть свидетельские показания. Я уверена, что все будут наказаны. И я очень благодарна RT за то, что в трудную минуту вы нам, одесситам, помогли. Многие, кому пришлось бежать из Украины без документов, теперь граждане РФ».