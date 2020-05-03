«В Киеве не заинтересованы в объективном расследовании»: в России ответили на заявление Украины о трагедии в Одессе

МИД Украины назвал Россию незаинтересованной в изучении обстоятельств трагедии в Одессе в мае 2014 года. Тогда в результате пожара и беспорядков погибли 48 человек. Как отметили в Совете Федерации, Киеву не хватает политической воли для полноценного расследования одесских событий. В свою очередь, в Госдуме указали, что Украина таким способом пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственного бездействия.

Руководству Украины не хватает политической воли для расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал сообщение украинского МИД в годовщину событий в Одессе.

Он напомнил, что у трагедии в Доме профсоюзов есть множество свидетелей, существуют также записи этих событий.

«При определённых усилиях определить эту картину достоверно просто элементарно. Естественно, если бы украинские власти этого хотели тогда, вчера или сегодня, когда президент Зеленский публично заявляет, что надо разобраться, то они бы уже давно разобрались. Просто нужна политическая воля», — сказал Морозов в беседе с RT.

Как отметил сенатор, вместо расследования Киев продолжает утверждать, что дело в России. «Но дело в том, что именно в Киеве никто не заинтересован в объективном расследовании. Весь мир оценил бы иначе украинские власти, если бы они провели объективное расследование», — констатировал Морозов.

Также по теме «Виновные не понесли заслуженного наказания»: Москва призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе МИД России призвал международное сообщество продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного расследования всех...

Ранее МИД Украины назвал Россию незаинтересованной в выяснении причин трагедии в Одессе стороной. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Россия якобы «настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».

«Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств», — говорится в заявлении украинского МИД.

Отметим, что ранее о ситуации с расследованием инцидента в Доме профсоюзов высказался президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер выразил уверенность в том, что государство должно приложить все усилия для выяснения обстоятельств трагедии.

«Каждый из нас должен сделать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — написал днём 2 мая Зеленский в своих соцсетях.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал позицию украинского МИД попыткой установить «железный занавес» над проведением следственных действий по трагедии в Одессе.

«Складывается впечатление, что сегодня президент в Украине — это лицо, разделяющее реальную власть с кем-то еще: одни его указы выполняются, другие — нет. И в случае с одесской трагедией кто-то наложил вето на раскрытие причин гибели людей», — сказал депутат в беседе с RT.

Попытку увязать Россию с гибелью людей в Одессе через упоминание людей с флагами РФ Бальбек назвал циничным шагом.

«Под флагом Евросоюза на майдане убивали людей с особой жестокостью, но почему-то никто не предъявляет иски к Евросоюзу. Так что позиция МИД Украины в отношении одесской трагедии насквозь лживая и пропагандистская», — уверен парламентарий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что Украина в эпоху президента Петра Порошенко сознательно затягивала следствие. Депутат отметил, что команда нынешнего президента также не предприняла заметных усилий для выявления истины.

«Теперь в интерпретации украинского МИД спустя шесть лет после трагических событий в них оказалась виновата Россия. Киев по примеру своих заокеанских кураторов пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию за счёт внешнего фактора», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Позиция МИД России и ООН

Ранее с призывом провести полное расследование одесских событий 2014 года обратился МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что речь идёт о «варварском преступлении, совершённом с особым цинизмом и жестокостью», которое вызвало широкий общественный и международный резонанс.

«Однако установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено, и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженного наказания», — констатировали в МИД России.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы устроили массовые беспорядки. Кульминацией стал поджог городского Дома профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана». В результате тех трагических событий погибли 48 человек.

В российском МИД указали на отсутствие прогресса в расследовании майских событий 2014 года и привели в пример аналогичную оценку действий Киева со стороны ООН.

«Смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию. ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии», — добавили в МИД.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине также высказалась в годовщину одесских событий, вновь призвав Украину к проведению основательного и непредвзятого расследования трагедии.

«Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершённых делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», — прокомментировала ситуацию глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Комментируя ситуацию вокруг расследования трагедии в Одессе, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко указал на отсутствие прогресса в этом деле за прошедшие шесть лет.

«Надо было провести расследование, провести его в разумные сроки. Но прошло 6 лет и вопрос остаётся открытым. Вызывает недоумение то, что украинская сторона пытается переадресовать это кому-то», — сказал эксперт в беседе с RT.