В Киеве прокомментировали ситуацию с расследованием трагедии в Одессе

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию с расследованием трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, где погибли 48 человек.

Как отметили в ведомстве, украинские правоохранительные органы «делают всё возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных».

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия», — считают там.

В Киеве заявили, что Москва «отказала в депортации» бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и «настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек», которые «принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».

Ранее в МИД России призвали международное сообщество добиваться от Украины расследования трагедии в Одессе.

Там отметили, что виновные в массовой гибели людей во время погрома радикальных националистов в Одессе до сих пор не понесли заслуженного наказания, при этом обстоятельства преступления установлены, а множество видеозаписей с мест событий сохранилось.

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».

По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 человек и более 200 пострадали.