Сторонник «антимайдана» вместе с женой и сыновьями стали гражданами РФ

Герой публикаций RT Юрий Диденко, пострадавший при пожаре в одесском Доме профсоюзов, а также члены его семьи получили российские паспорта. Почти полтора года проект «Не один на один» следил за историей Диденко и совместно с МВД помогал на всех этапах подачи документов. По просьбе RT вопрос оформления гражданства Юрию, его жене Оксане и двум сыновьям — Ярославу и Владлену — был взят на контроль начальником Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентиной Казаковой.

© Фото из личного архива

53-летнему Юрию Диденко — стороннику «антимайдана», выжившему в одесском Доме профсоюзов, — выдали российский паспорт. Вместе с ним гражданами России стали его жена, 44-летняя Оксана Диденко, и двое сыновей — 24-летний Ярослав и 16-летний Владлен.

«Всё, мы все четверо с паспортами. Даже не верится, что это случилось! — делится впечатлениями Оксана Диденко. — Это, наверное, самое главное событие в нашей жизни. Огромнейшее спасибо и низкий поклон команде проекта «Не один на один» и главному редактору RT Маргарите Симоньян от всей нашей семьи. Не знаю, какими словами можно выразить нашу признательность, нет таких слов. Отдельно хотелось бы поблагодарить Валентину Львовну Казакову. Человек такой величины на контакте с простыми людьми. Всегда на связи, всегда находит время ответить и протягивает руку помощи. Это очень дорогого стоит. Такие журналисты, как вы, и такие чиновники, как Валентина Львовна, должны стать примером для всех».

По словам Оксаны, теперь их семья планирует построить собственный дом.

«Мы уже нашли участок. Будем работать на благо своей семьи и России. Теперь, с паспортами на руках, появилось ощущение спокойствия и свободы, чувство гордости, что мы стали частью этой великой страны, уверенность в завтрашнем дне, оптимизм. Многие россияне не осознают, какое это счастье — иметь паспорт РФ, а нам есть с чем сравнивать. Я надеюсь, что мы будем полезны для России», — отметила Диденко.

Вынужденный переезд

Супруги вместе с двумя сыновьями переехали с Украины в Россию после событий 2 мая 2014 года в Одессе. В тот день Юрий и Ярослав вышли на улицу, чтобы оказать сопротивление сторонникам «евромайдана». В результате столкновений погибли 48 человек.

© Фото из личного архива

Ярослав оказался заблокированным в торговом центре «Афины» на Греческой площади. Его вывезли из здания в автозаке в РОВД Белгородского района, он не пострадал.

Юрий находился в Доме профсоюзов во время пожара, получил множественные ожоги и переломы.

После переезда в Россию Диденко поселились у родственников и получили свидетельства о временном убежище. Попытки начать процесс оформления гражданства не увенчались успехом: супруги не могли подтвердить необходимый официальный доход на семью.

Оксана написала в проект «Не один на один» и попросила помощи, после чего RT обратился в МВД с просьбой оказать семье содействие. В ведомстве рекомендовали Диденко получать вид на жительство (ВНЖ) в упрощённом порядке в статусе носителей русского языка, минуя стадию оформления разрешения на временное проживание (РВП), так как для данной категории заявителей не требуется предоставлять справку о доходах.

Отец Оксаны служил в Вооружённых силах СССР, а отец Юрия окончил Тамбовское лётное училище. Для подтверждения этой информации нужно было получить документы из архива. Из-за пандемии их выдача затягивалась. RT направил запрос в Минобороны с просьбой помочь Диденко получить справки, после чего они были направлены адресату.

На личном контроле

После успешного прохождения комиссии на носителей русского языка Диденко попытались подать документы на гражданство, но возникли проблемы с регистрацией.

После повторного запроса RT в МВД вопрос документирования Диденко взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

В феврале этого года Юрий и Ярослав получили ВНЖ, а Оксане в выдаче документа отказали. Уже после подачи заявлений выяснилось, что в её удостоверении о временном убежище была допущена ошибка: неправильно указали место рождения. Женщина родилась в Эстонии, в городе Палдиски, а в документе написано, что на Украине. Из-за этого пришлось обращаться с заявлением повторно. В итоге Оксане и младшему сыну Владлену выдали ВНЖ в конце марта.

С подачей заявлений на гражданство у Диденко тоже были проблемы — из-за отсутствия постоянной регистрации их не принимали. Кроме того, в свидетельстве о рождении Оксаны место рождения было записано иначе, чем в её украинском паспорте. Название эстонского города Палдиски в советские годы писали с мягким знаком — Пальдиски. Это стало ещё одним камнем преткновения на пути к гражданству.

Однако вопрос всё-таки удалось решить, и в конце мая Диденко подали заявления на гражданство. Через три месяца супругов пригласили на присягу, а на днях им выдали российские паспорта.