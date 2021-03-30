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«Подать заявления на гражданство»: жена выжившего в одесском Доме профсоюзов антимайдановца получила ВНЖ в России

Бюрократия и право

30 марта 2021, Александра Ермакова

Героине публикаций RT из Одессы Оксане Диденко выдали вид на жительство. В документ также внесены данные о её младшем сыне Владлене. Ранее ВНЖ в России получили её муж Юрий и старший сын Ярослав. На следующей неделе вся семья планирует подать заявления на российские паспорта. RT совместно с МВД на протяжении нескольких месяцев помогает Диденко оформить гражданство РФ.

  • © Фото из личного архива

Жена выжившего в Одесском доме профсоюзов сторонника «антимайдана» Юрия Диденко 44-летняя Оксана Диденко получила вид на жительство (ВНЖ). Об этом женщина сообщила в разговоре с RT.

«У нас наконец-то хорошие новости, — делится она. — Мне позвонили из управления, сказали, что документ готов. Мы приехали, нас сразу приняли, всё быстро оформили и выдали ВНЖ. Большая личная благодарность сотрудникам миграционной службы города Серпухова. Они всегда с нами на связи, помогают, когда нужна помощь. Несмотря на нашу сложную ситуацию, всё прошло великолепно. Отношение замечательное».

По словам Оксаны, в ближайшее время вся семья сможет оформить российское гражданство.

«Мы так долго к этому шли, что медлить сейчас, конечно, не будем. Скорее уже хочется получить паспорта. Дела наши из Нижнего Новгорода уже здесь, в миграционном управлении, но переводы все придётся подготовить ещё раз. На следующей неделе мы планируем сделать постоянную регистрацию и сразу подать заявления на гражданство. Спасибо вам ещё раз за помощь», — говорит Оксана.

Напомним, что RT совместно с МВД в рамках проекта «Не один на один» помогает семье Диденко получить российское гражданство с апреля прошлого года. Тогда Оксана обратилась в редакцию с письмом, в котором рассказала, что все попытки оформить документы были неудачными и семья находится в тупиковом положении.

Супруги Оксана и Юрий Диденко вместе с двумя детьми уехали из Одессы после трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений погибли 48 человек. 

В тот день Юрий вместе с пасынком Ярославом и другом семьи Владимиром Брыгарем также были возле Дома профсоюзов.

Ярослав оказался заблокированным в торговом центре «Афины» на Греческой площади. Его вывезли из здания в автозаке в РОВД Белгородского района, он не пострадал.

Юрий чудом спасся из сгоревшего Дома профсоюзов, получил множественные ожоги и переломы, но смог самостоятельно добраться домой, а Владимир Брыгарь погиб.

Опасаясь преследования, семья переехала в Россию. Первое время Диденко жили у родственников в Новосибирске. За это время удалось получить свидетельство о временном убежище. Однако продолжить процесс оформления гражданства не получалось.

Семья переехала в Московскую область к родной сестре Оксаны, но и здесь легализоваться не удалось.

Друзья, проживавшие в Нижнем Новгороде, посоветовали обратиться в местное управление по вопросам миграции. Там к Диденко отнеслись уважительно, продлевали свидетельства о временном убежище, но документы на гражданство, по словам Оксаны, не принимали из-за отсутствия справки о доходах, а официально трудоустроиться у беженцев не получалось.

Вопрос на контроле

RT направил запрос в МВД с просьбой помочь семье Диденко оформить гражданство. В ведомстве сообщили, что супруги имеют право подать документы в статусе носителей русского языка, так как их родственники родились и проживали на территории РСФСР. Для данной категории граждан при подаче документов не требуется предоставлять справку о доходах. Отец Оксаны служил в Вооружённых силах СССР, а отец Юрия окончил Тамбовской лётное училище.

Оксана обратилась в Центральный архив Министерства обороны России, чтобы получить справки, однако из-за пандемии их выдача задерживалась. После запроса RT в Минобороны документы были получены.

После успешного прохождения соответствующей комиссии Диденко как носители русского языка попытались подать документы на гражданство в Нижнем Новгороде, но возникли проблемы с регистрацией. После повторного запроса RT в МВД вопрос документирования Диденко взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова и в кратчайшие сроки им были выданы виды на жительство.

Кроме того, во время подачи заявления на ВНЖ в документах Оксаны была найдена ошибка. В свидетельстве о временном убежище неправильно указали её место рождения — вместо Эстонии записали Украину. Миграционная служба организовала процесс замены документа. После того как он был готов, Оксана смогла подать заявление на ВНЖ. В течение месяца решение по ней было принято.

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