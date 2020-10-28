Семья сторонника «антимайдана» получит ВНЖ после запроса RT

У пострадавшего в одесском Доме профсоюзов сторонника «антимайдана» Юрия Диденко, а также членов его семьи, о которых ранее рассказывал RT, приняли документы на оформление видов на жительство (ВНЖ). На днях их признали носителями русского языка, и теперь они смогут получить российские паспорта в упрощённом порядке. В рамках совместного проекта RT и МВД России «Не один на один» ситуация находится на контроле у начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.

© Фото из личного архива

Герою публикации RT Юрию Диденко, его жене Оксане и старшему сыну Ярославу в ближайшее время будут выданы виды на жительство (ВНЖ). Младшего сына Владлена впишут в документ матери. Затем Диденко смогут подать заявления на приём в российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом RT сообщили в МВД.

Оксана написала письмо в редакцию RT в апреле этого года. Она рассказала, как вместе с мужем и двумя детьми бежала с Украины в Россию после событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

Тогда её муж Юрий и сын Ярослав не побоялись выйти на улицу против сторонников «евромайдана» и оказать им сопротивление.

Первое время после переезда Диденко жили у родственников в Новосибирске, там же они получили свидетельства о временном убежище. Но надолго задержаться у родственников не получилось. Семье пришлось снимать жильё. С регистрацией им сначала помогли депутаты, а потом знакомый. Но когда он не успел её продлить, опоздав на один день, Диденко остались без временной прописки.

Семья переехала в подмосковный город Серпухов к сестре Оксаны, а затем по совету знакомых в Нижний Новгород. Там семье сделали регистрацию, продлевали свидетельства о временном убежище, однако начать процесс оформления гражданства не получалось. Сначала из-за отсутствия справок о доходах, а потом из-за проблем с регистрацией.

RT направил запрос в МВД России с просьбой помочь Диденко, после чего их пригласили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и приняли заявления.

«От имени всей нашей семьи хотелось бы выразить огромную благодарность проекту «Не один на один», Главному управлению по вопросам миграции МВД России, всем, кто нам помогает на этом пути, — говорит Оксана Диденко. — Мы очень признательны, потому как без этой помощи мы бы не справились. И ещё хотелось бы обратиться ко всем, кто будет читать этот текст, чтобы в сложных ситуациях люди не отчаивались и знали, что в России всегда есть те, кто протянут руку помощи, когда ты в беде».

По словам женщины, процесс оформления гражданства сдвинулся с мёртвой точки после обращения в проект «Не один на один».

«Когда мы уже отчаялись и не знали, что делать, моя подруга Марина прислала мне ссылку на RT и посоветовала написать письмо, — рассказывает Оксана. — Спасибо ей за это. После того как я обратилась в проект, нам была оказана реальная помощь и мы не остались один на один со своей бедой».

© Фото из личного архива

Подтверждение дохода не требуется

После того как RT направил запрос в МВД России с просьбой посодействовать Диденко в получении российских паспортов, в ведомстве рекомендовали семье получать гражданство в упрощённом порядке в статусе носителей русского языка.

Для этого Юрию и Оксане нужно было предоставить архивные справки о прохождении службы и обучении их родителей на территории России. Отец Юрия Диденко закончил Тамбовское лётное училище, отец Оксаны служил в Вооружённых силах СССР.

Весной Оксана сделала запрос в Центральный архив Министерства обороны России, чтобы получить необходимые справки, но из-за пандемии выдача документов задерживалась.

RT обратился с запросом в ведомство, после чего справки выдали, и у Диденко появилась возможность пройти комиссию на носителей русского языка.

Позже их признали носителями русского языка.

Кроме того, в пресс-службе МВД России сообщили, что при подаче документов на ВНЖ в статусе «носитель русского языка» предоставлять справки, подтверждающие наличие законного источника дохода у заявителей, не требуется.

Что же касается несовершеннолетнего сына Юрия и Оксаны — Владлена, то он, в соответствии с подпунктом 3 п. 2 ст. 8 ФЗ от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», без получения разрешения на временное проживание получит ВНЖ совместно с родителями.

После оформления ВНЖ Диденко вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ на основании ч. 2 или пункта «к» ч. 2 ст. 14 Федерального закона №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». «При этом просьба о приёме несовершеннолетнего сына в гражданство Российской Федерации может быть включена в заявление Диденко Ю.В. или Диденко О.И. о приобретении российского гражданства при представлении в том числе документа, подтверждающего проживание ребёнка на территории РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.