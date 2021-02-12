Cторонник «антимайдана» получил вид на жительство после запроса RT

Герою публикаций RT Юрию Диденко, выжившему в одесском Доме профсоюзов, и его пасынку Ярославу выдали виды на жительство. В документах жены Юрия Оксаны уже после подачи заявления была найдена ошибка, но в ближайшее время она тоже получит ВНЖ, в который впишут младшего сына Владлена. Помощь в оформлении документов семье сторонника «антимайдана» оказывает МВД России в рамках совместного с RT проекта «Не один на один».

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Уроженец Днепропетровска, 53-летний Юрий Диденко, о котором ранее писал RT, получил вид на жительство. Документ был также выдан его пасынку Ярославу.

«Юра и Ярослав получили виды на жительство, слава богу, — рассказывает Оксана Диденко. — Я, к сожалению, пока не могу похвастаться тем же. Уже после подачи заявления на ВНЖ выяснилось, что в удостоверении о временном убежище была допущена ошибка — неправильно указали место рождения. Я родилась в Эстонии, а записали Украину. Теперь нужно поменять свидетельство о временном убежище и заново подавать заявление на ВНЖ. Но мы очень надеемся, что всё получится. Огромное спасибо всем за помощь».

RT совместно с МВД России начали помогать семье Диденко получить российское гражданство после того, как Оксана написала письмо в редакцию в апреле прошлого года.

Выживший

Женщина рассказала, как Юрий и Ярослав приняли участие в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе, когда жители города вышли против сторонников «евромайдана». В результате столкновений погибли 48 человек. Мужчине удалось выбраться из охваченного огнём Дома профсоюзов, но на выходе из здания его избили ультрас. В итоге он всё же смог добраться до своей машины и доехать до дома.

Позже в больницу, где он находился после полученных ожогов и переломов, пытались прорваться сторонники «евромайдана», но врачи не позволили им устроить расправу.

Пасынка Юрия Ярослава, который также был в гуще событий, вывезли из ТЦ «Афины» в автозаке в РОВД Белгородского района. Он не пострадал.

Позднее семья была вынуждена бежать с Украины, потому что оставаться в стране было опасно.

Сначала они жили у родственников в Новосибирске. Там же получили свидетельства о временном убежище. Задержаться у родственников надолго не получилось. На последние деньги семья сняла жильё. Местные депутаты помогли с регистрацией в гостинице.

Когда временная прописка закончилась, семью зарегистрировал у себя знакомый пенсионер. Через три месяца он не успел продлить регистрацию, опоздав на один день, и семья опять осталась без временной прописки.

Затем Диденко перебрались в подмосковный город Серпухов, к сестре Оксаны. Начать процесс оформления гражданства не получалось. По совету знакомых семья переехала в Нижний Новгород, где им помогли с продлением срока действия документов, но заявления на разрешение на временное проживание или вид на жительство у них не принимали. По словам Оксаны — из-за отсутствия справок о доходах. Семья подрабатывала ремонтом квартир.

В упрощённом порядке

После запроса RT в МВД семье рекомендовали оформлять гражданство по носителю русского языка в упрощённом порядке. Для этого Оксане и Юрию нужно было предоставить справки о прохождении их родителями обучения и службы на территории России. Отец Юрия закончил Тамбовское лётное училище, отец Оксаны служил в Вооружённых силах СССР. Весной прошлого года Оксана сделала запрос в Центральный архив Министерства обороны России, но из-за пандемии коронавируса выдача необходимых бумаг задерживалась.

RT направил запрос в ведомство, после чего справки выдали, и у Диденко появилась возможность пройти комиссию на носителей русского языка.

После признания их носителями русского языка Диденко попытались начать процесс оформления гражданства в Нижнем Новгороде, но из-за проблем с регистрацией им пришлось переехать в Московскую область.

RT направил повторный запрос в МВД России с просьбой оказать содействие семье. После этого их пригласили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области. Выяснилось, что при подаче документов на ВНЖ в статусе «носитель русского языка» предоставлять справки, подтверждающие наличие законного источника дохода у заявителей, не требуется, поэтому у Диденко приняли заявления.

Несовершеннолетний сын Юрия и Оксаны — Владлен — в соответствии с подпунктом 3 п. 2 ст. 8 ФЗ от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» без получения разрешения на временное проживание получит ВНЖ совместно с родителями.

«Юра и Ярослав уже могут подать заявления на российский паспорт, но подождут меня, чтобы мы все вместе шли. Надеюсь, скоро всё благополучно закончится», — сказала Оксана.