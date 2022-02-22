Путин пообещал сделать всё, чтобы «покарать» виновных в трагедии в Одессе

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Путин пообещал сделать всё, чтобы «покарать» виновных в трагедии в Одессе
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе обращения к российскому народу.

«Мы знаем их поименно и сделаем всё, чтобы их покарать: найти и предать их суду», — отметил Путин.

Президент России обратил внимание, что преступники, совершившие это злодеяние, до сих пор не наказаны. По его словам,  их никто и не ищет.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить