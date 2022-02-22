Путин пообещал сделать всё, чтобы «покарать» виновных в трагедии в Одессе

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы покарать виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Об этом он сказал в ходе обращения к российскому народу.

«Мы знаем их поименно и сделаем всё, чтобы их покарать: найти и предать их суду», — отметил Путин.

Президент России обратил внимание, что преступники, совершившие это злодеяние, до сих пор не наказаны. По его словам, их никто и не ищет.

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.

По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.