Путин пообещал сделать всё, чтобы «покарать» виновных в трагедии в Одессе
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Об этом он сказал в ходе обращения к российскому народу.
«Мы знаем их поименно и сделаем всё, чтобы их покарать: найти и предать их суду», — отметил Путин.
Президент России обратил внимание, что преступники, совершившие это злодеяние, до сих пор не наказаны. По его словам, их никто и не ищет.
2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы и националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли.
По людям, которые пытались выбраться из горящего здания, вели стрельбу, к ним не подпускали медработников. В результате произошедшего 48 человек погибли и более 200 пострадали.