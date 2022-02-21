Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Путин заявил, что имена виновных в трагедии в Одессе известны

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Имена виновных в трагедии в Одессе известны, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что российская сторона сделает всё, чтобы их найти.
Путин заявил, что имена виновных в трагедии в Одессе известны
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе.

«Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо», — сказал Путин в ходе обращения.

Он подчеркнул, что будет сделано всё «для того, чтобы их покарать, найти и предать суду».

RT ведёт трансляцию.

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».

По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 и пострадали более 200 человек. 

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