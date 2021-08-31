Сторонница «антимайдана» и её дочь стали гражданами России после запроса RT

Уроженке Одесской области 41-летней Елене А. и её 15-летней дочери Екатерине оформили российское гражданство. Семье пришлось бежать из Одессы сразу после событий 2 мая 2014-го, когда в ходе столкновений между сторонниками «антимайдана» и украинскими националистами погибли 48 человек. Семья поселилась в Московской области, и Елена несколько раз пыталась оформить паспорт как беженка. Затем она предоставила документы отца, который был гражданином РФ, чтобы получить статус носителя русского языка, но ей вновь отказали. После запроса RT в МВД женщине и её дочери выдали вид на жительство, а после повторного запроса их пригласили на присягу.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Елена А. и её несовершеннолетняя дочь Екатерина, вынужденно бежавшие из Одессы после трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, получили российское гражданство. Об этом женщина рассказала RT.

«Я вам очень признательна. Нижайший вам поклон. Если бы не ваша команда, я бы не стала гражданкой России, — делится эмоциями Елена. — Сразу после запроса по нам было вынесено решение, меня самую первую пригласили, и я приняла присягу. Выучила её наизусть. Потом поздравили с гражданством и выдали документ. Если честно, не верится, что этот этап закончился. Эмоции вроде как есть, но, с другой стороны, я не верю, что это всё, что я теперь гражданка РФ и мой ребёнок тоже. Спасибо вам».

По словам Елены, теперь ей необходимо пройти процедуру снятия с миграционного учёта. Поменять удостоверение беженца на украинский паспорт в миграционном управлении и затем подать заявление на российский паспорт.

«Самая главная бумага у меня уже на руках — это извещение, что я теперь гражданка РФ. Я приняла присягу. Всё остальное — уже технические вопросы», — объясняет женщина.

Вынужденные переселенцы

Елена жила в Одессе, активно участвовала в митингах в поддержку федерализации Украины: собирала и отвозила подписи за проведение референдума. 2 мая 2014-го она находилась на Греческой площади на стороне «антимайдановцев». На Украине против неё было возбуждено несколько уголовных дел. Женщине пришлось в срочном порядке уехать в Россию, где она получила статус беженца.

Сбежав с Украины с одним паспортом на руках, Елена с Катей поселились в Подмосковье. Женщина говорит, что сразу же обратилась в миграционную службу, но документы на гражданство в статусе беженца у неё не приняли.

«Нас было несколько человек из Одессы, кто пытался подать документы на гражданство как вынужденные переселенцы, — рассказывает Елена. — Я, например, никуда из России не выезжала, административных правонарушений не имела, регистрация по месту проживания у меня была, но всё равно нас принимали не как беженцев, а как иностранных граждан».

После того как у Елены не приняли документы в статусе беженца, она решила попытаться подать документы как носитель русского языка. Отец женщины был гражданином РФ. У Елены имелось его свидетельство о смерти, но в миграционном ведомстве не принимали этот документ.

«Говорили, что свидетельство о смерти не является доказательной базой, что отец был гражданином РФ, — вспоминает женщина. — Лишь после вашего запроса в МВД нас пригласили в Главное управление по вопросам миграции МВД России, я там всё объяснила, у меня проверили документы, сделали запрос. Пришло подтверждение из Новороссийска, где он жил, что он действительно был гражданином РФ, после чего мне уже выдали сертификат носителя русского языка».

По словам Елены, на работу с удостоверением беженца её брать не хотели.

Один из благотворительных фондов устроил её официально, но без оплаты труда. Женщина брала подработки, чтобы как-то выживать. Процесс подачи документов на вид на жительство (ВНЖ) пришёлся на пандемию.

«В пандемию документы не принимали, — рассказывает Елена. — С работой тоже были проблемы. Мы с дочкой перебивались с хлеба на воду. Только в марте этого года я получила ВНЖ. Стало полегче, но теперь, с российским гражданством, я наконец-то вдохну кислорода. Работать наконец-то смогу официально. Сейчас я подрабатываю охранником, а на некоторые объекты с ВНЖ не допускают».

Из-за того что российские паспорта не удалось получить до начала учебного года, Кате пришлось поступить в колледж на платное обучение.

«Без паспорта на бюджет не берут, — объясняет Елена. — Будет учиться на бухгалтера. Мне теперь как-то надо заработать 75 тыс. рублей, чтобы оплатить год её обучения. Ещё хозяин дома, в котором я жила, скоропостижно умер от COVID-19, и его дети ещё не вступили в наследство, поэтому не могут меня прописать. Значит, надо искать новое место прописки. Пока не знаю где. Впереди ещё много сложностей, но самый важный момент мы прошли. Извещение на руках. Всё по закону».

В дальнейших планах Елены — получить высшее образование и оказывать людям юридическую помощь.

«Я на Украине не окончила вуз, поэтому хочу здесь поступить на заочное и получить высшее образование, а потом открыть свою юридическую компанию и помогать людям. Всё это не быстро, конечно, но первый шаг сделан и первое «ура» уже есть. Дальше будет больше», — уверена Елена.