«Предмет внутриполитической борьбы»: почему республиканцы раскритиковали Байдена из-за его действий в отношении России

Представители Республиканской партии выступили с критикой в адрес президента США из-за его политического курса в отношении Москвы. Сенатор Тед Круз заявил, что избрание Джо Байдена — «самое лучшее, что могло произойти» для президента России Владимира Путина. Круз обвинил главу Белого дома в слабости и некомпетентности, внешнеполитических провалах, к которым он отнёс отмену санкций против «Северного потока — 2», что якобы делает возможным «российское вторжение» на Украину. В свою очередь, глава нацкомитета республиканцев Ронна Макдэниел вменила в вину Байдену, что при его власти «Путин стягивает силы на границе Украины». По мнению экспертов, своей критикой республиканцы хотят разрушить образ Байдена как миротворца в свете предстоящих выборов в конгресс.

Республиканцы раскритиковали президента США Джо Байдена за его политику в отношении Москвы. Так, американский сенатор Тед Круз заявил, что избрание Байдена — это якобы «самое лучшее, что могло произойти» для президента России Владимира Путина.

«Сегодня сенатор-республиканец Тед Круз в эфире Fox News Sunday обрушился с критикой на президента Байдена и его администрацию из-за их чудовищных внешнеполитических провалов. Самый катастрофический из них — отмена санкций в отношении «Северного потока — 2», что даёт Владимиру Путину возможность обойти энергетическую инфраструктуру Украины и делает возможным российское вторжение (на Украину. — RT)», — говорится на официальном сайте Круза.

По словам американского политика, из-за слабости и некомпетентности Байдена, которую он, по мнению сенатора, проявил, в том числе при выводе войск США из Афганистана, «Европа находится на грани войны».

«В результате этой невероятной слабости взоры всех наших врагов по всему миру устремлены на Вашингтон, они оценивают человека в Овальном кабинете. И в итоге, как я говорил ещё в августе, шансы, что Россия вторгнется на Украину, возросли в десять раз», — заявил республиканец.

По версии Круза, «реальной страховкой Украины от вторжения» было якобы то, что «Путин вынужден доставлять энергоносители», природный газ по трубопроводам, пролегающим по её территории.

«Как только он достроит «Северный поток — 2», эти трубопроводы его больше не будут волновать», — считает Круз.

К тому же сенатор обвинил Байдена в том, что тот дал зелёный свет строительству «Северного потока — 2», связав это с темой пресловутого «вторжения» России на Украину.

«Этот трубопровод был заморожен больше года — пока Джо Байден не стал президентом. Путин возобновил строительство этого газопровода 24 января 2021 года — через четыре дня после инаугурации Байдена, — отметил Круз. — Почему? Потому что знал, что должно было произойти, а именно: Джо Байден официально отменил санкции против России и Путина и дал строительству «Северного потока — 2» зелёный свет. Вот почему на границе Украины более ста тысяч (российских. — RT) военнослужащих и российские танки и идёт подготовка к вторжению. Вот где мы оказались — на пороге войны в Европе».

В свою очередь, глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел также вменила в вину главе Белого дома то, что при его власти «Путин стягивает силы к границе Украины», в то время как при Трампе, по её словам, было «прекращение эскалации».

Biden is VP: Putin annexes Crimea.



Trump is President: No more escalation.



Biden is President: Putin amasses forces on Ukraine’s border.

https://t.co/61QTl7rmJ9 — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) February 20, 2022

Ранее она указала на логику администрации Байдена.

«Отправим Харрис в Европу обеспечивать защиту украинской границы, но не на наш Юг для защиты нашей», — подчеркнула она.

The logic of the Biden administration…



Send Harris to Europe to secure Ukraine’s border, but don’t send her to the southern border to secure ours. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) February 18, 2022

На фоне обвинений Вашингтона

В то же время Джо Байден и его администрация продолжают обвинять Россию в планах по «вторжению» на Украину. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин уже якобы «принял решение» на этот счёт.

«Всё, что мы видим, говорит нам о том, что решение о вторжении, которое, по нашему мнению, принял президент Путин, получает ход», — заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что РФ якобы «продолжает подготовку к грядущему вскоре полномасштабному наступлению на Украину».

Белый дом

Gettyimages.ru

Напомним, Москва не раз отвергала такого рода обвинения. Так, 20 февраля в эфире телеканала CBS посол РФ в США Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что российская сторона не планирует «вторжение» на Украину и не осуществляет его в настоящий момент. Ранее он сообщал, что заявления Соединённых Штатов о якобы «неминуемом вторжении» России на украинские территории — новый виток дезинформационной кампании против РФ.

Кроме того, Москва ещё летом 2021 года пояснила, что не намерена отказываться от транзита газа через украинскую территорию.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объёмы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Закрепить результат»

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, новые заявления республиканцев с критикой в адрес Байдена следует рассматривать в свете предстоящих промежуточные выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре текущего года. На них изберут всех членов палаты представителей и ряд сенаторов. В настоящее время в нижней палате конгресса большинство удерживают представители Демократической партии.

«Свежие заявления республиканцев с критикой политического курса демократа Байдена, в первую очередь в отношении России, говорят о том, что для ослабления позиций главы Белого дома и Демпартии в целом перед промежуточными выборами в конгресс используются любые аргументы. Чёрный пиар никуда не ушёл, как и обвинительная политическая риторика», — заявил Рогулёв в разговоре с RT.

По его словам, в данном случае речь идёт не о наиболее выгодном или приемлемом политическом курсе США и о сохранении национальных интересов, «а лишь о борьбе двух лагерей». Как он отметил, внешняя политика США является «предметом внутриполитической борьбы».

«Из-за этого внутренняя политика в значительной степени оказывает негативное влияние на внешний курс. И тут уже для противоборствующих сторон все аргументы хороши, если они хоть как-то наносят вред оппонентам. По такой схеме сейчас и происходит взаимодействие республиканцев с демократами. Не зря первые припоминают Байдену одновременно о неорганизованном бегстве из Афганистана, после которого репутация главы Белого дома была сильно подмочена, о ситуации вокруг Украины, «российском вторжении» и о «Северном потоке — 2», — заявил эксперт.

Как отметил в беседе с RT политолог Малек Дудаков, республиканцы хотят разрушить выстроенный демократом Байденом и его командой образ миротворца на фоне ситуации вокруг Украины и обвинений России в пресловутом «вторжении».

«Безусловно, представители Республиканской партии именно этим и занимаются, формируя тем самым своего рода политическое шоу в Вашингтоне. Республиканцы в данном случае используют любые, даже иногда странные и абсурдные аргументы, как, например, про «Северный поток — 2» или мистическое «вторжение» РФ, чтобы ослабить позиции американского лидера», — заявил Дудаков.

Эксперт напомнил, что представители Республиканской партии нередко критикуют Байдена за то, что, по их мнению, он проводит «мягкотелую политику» в отношении России и «Северного потока — 2».

Так, в ноябре 2021 года группа американских конгрессменов-республиканцев сообщила о своей глубокой обеспокоенности политикой администрации Байдена в отношении Москвы, а также об «опасных последствиях» такого курса. Об этом говорилось в их письме, направленном госсекретарю США. Тогда в вину американскому лидеру они вменяли решение дать «зелёный свет» «Северному потоку — 2», недостаточную поддержку Украины и пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Представители Республиканской партии также призвали Белый дом усилить «сдерживающие позиции» США, ввести санкции против российского газопровода и обеспечить Украине «чёткий путь к членству» в НАТО.

«Но на фоне текущей истерии Вашингтона и Запада в целом по поводу «вторжения» России на Украину республиканцы решили вновь обрушиться с критикой на главу Белого дома, чтобы, так сказать, закрепить результат. В частности, Тед Круз хочет показать себя ястребом, защитником интересов США на фоне Байдена, который их не защищает», — отметил Дудаков.

Президент США Джо Байден

AP

© Alex Brandon

При этом эксперты, комментируя слова республиканца Круза о том, что избрание Байдена — это якобы «самое лучшее, что могло произойти» для Владимира Путина, отметили, что в своё время примерно в таком же ключе, но о 45-м президенте США республиканце Дональде Трампе, высказывались и демократы.

Так, в 2018 году экс-госсекретарь Соединённых Штатов Мадлен Олбрайт заявила в интервью CNN, что Трамп — это «практически подарок» для президента России. «Подарком Путину» называла действия Трампа в США и спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.

Что же касается Ронны Макдэниел, представляющей Республиканскую партию, в её словах с критикой Байдена о южной границе, по мнению Дудакова, «есть здравая логика».

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«По сути её заявление о том, что Байден уделяет слишком много внимания украинской границе в то время, как американская граница находится под угрозой из-за миграционного кризиса. И это правда. При этом отмечу, что Байден не записывает обращение из-за миграционного коллапса в его стране, он готовит выступление именно про безопасность украинской границы. Но рядовой американец, как правило, даже не знает, где находится Украина, и не найдёт её на карте», — считает Дудаков.

По его словам, несмотря на некоторую абсурдность заявлений республиканцев, касающихся России, по крайней мере в одном они правы: вместо того чтобы решать внутренние проблемы США, включая миграционный кризис, Байден сосредоточился на украинском вопросе в надежде, что это принесёт ему больше политических очков.

«Байден пытается скормить собственному населению заявления про украинский кризис, говоря о том, что за много тысяч километров от США есть их какие-то национальные интересы. Ситуация вокруг Украины и тема России не просто так стали объектом пристального внимания во внутриполитической жизни США. Этому уделяется огромное внимание со стороны администрации главы Белого дома. Это нужно Байдену, чтобы в том числе отвлечь внимание населения от внутренних проблем, связанных с миграционным кризисом, высоким уровнем преступности и инфляции», — заключил аналитик.