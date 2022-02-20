Посол в Вашингтоне Антонов заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину

Российская сторона не готовит «вторжение» на Украину и не реализует его в настоящий момент. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Соответствующая информация опубликована на странице российского посольства в Facebook.

«Нет вторжения. И нет таких планов», — заявил Антонов в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война».

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.

В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.