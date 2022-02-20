Посол в Вашингтоне Антонов заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на странице российского посольства в Facebook.
«Нет вторжения. И нет таких планов», — заявил Антонов в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война».
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.
В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.