Песков заявил о неприкрытой информационной агрессии против России на Западе

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Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.
Песков заявил о неприкрытой информационной агрессии против России на Западе
  • © Пресс-служба Президента РФ

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут, по сути, своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел», — сказал Песков.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.

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