Песков заявил о неприкрытой информационной агрессии против России на Западе

Ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут, по сути, своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел», — сказал Песков.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.