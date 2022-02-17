Песков заявил о неприкрытой информационной агрессии против России на Западе
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут, по сути, своими заявлениями такую неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел», — сказал Песков.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что заявления о геноциде в Донбассе лишены каких-либо оснований.