Представитель Госдепа Прайс прокомментировал слова Путина о геноциде в Донбассе
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«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина и других российских официальных лиц о геноциде в Донбассе», — отметил Прайс.
Он подчеркнул, что подобные заявления «лишены каких-либо оснований».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе — это геноцид.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.
Как отмечали в СК, ведомство с 2014 года по настоящее время возбудило 467 уголовных дел по фактам, зафиксированным на территории Украины и Донбасса.