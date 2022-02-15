Путин заявил, что Россия не хочет войны

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.
Путин заявил, что Россия не хочет войны
  • РИА Новости

«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет», — ответил Путин на вопрос, исключает ли он возможность войны в Европе.

Президент пояснил, что именно поэтому Россия инициировала проведение переговоров по обеспечению равной безопасности в Европе.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

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