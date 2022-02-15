Путин заявил, что Россия не хочет войны
- РИА Новости
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет», — ответил Путин на вопрос, исключает ли он возможность войны в Европе.
Президент пояснил, что именно поэтому Россия инициировала проведение переговоров по обеспечению равной безопасности в Европе.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.