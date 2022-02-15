Песков сообщил о готовности Путина к переговорам по ситуации вокруг Украины

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Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил о готовности Путина к переговорам по ситуации вокруг Украины
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии... и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для России», — цитирует CNN Пескова.

По его словам, «Украина — это часть более серьёзной проблемы гарантий безопасности для России, и российский лидер готов вести переговоры».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

Ранее президент России заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.

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