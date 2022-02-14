Лавров назвал вторую часть ответа США на предложения России по безопасности конструктивной

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Лавров назвал вторую часть ответа США на предложения России по безопасности конструктивной
  • РИА Новости

«Ответ США (по гарантиям безопасности. — RT) состоит из двух частей», — заявил Лавров.

Первая часть реагирует на вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных вооружений и возвращения военной и военно-технической конфигураций в Европе на позиции 1997 года.

«По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может», — подчеркнул Лавров.

Вторая часть ответа США на предложения России по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, отметил он.

«В ней предусмотрены достаточно конкретные меры и в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования... и предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, (укрепления. — RT) доверия и военной транспарентности», — заключил Лавров.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали представители НАТО.

Ранее президент России заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.

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